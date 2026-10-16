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Son dakika İstanbul'da beklenen yağış nedeniyle bazı eğitim ve sınavlara 2 gün ara verildi

İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimlere, E-Sınav merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ve Halk Eğitim Merkezlerinde yüz yüze eğitimlere 2 gün ara verildi.

Haber Merkezi
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Son dakika İstanbul'da beklenen yağış nedeniyle bazı eğitim ve sınavlara 2 gün ara verildi
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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