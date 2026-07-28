Son dakika İstanbul'da CHP'de taşlar yerinden oynadı: İl Başkan Özgür Çelik ve 36 ilçe başkanı istifa etti

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Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurması ile birlikte birçok CHP il yönetimi ve belediye başkanı CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçeceğini açıklamıştı.

CHP'den istifalar İstanbul ile deva etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 39 il yöneticisi ile İstanbul'un 36 ilçe başkanı istifasını açıkladı.

CHP'de istifa eden yönetici isimlerin yakın zamanda törenle Özgür Özel başkanlığındaki YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Gençlik Kolları da tüm ilçelerle CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçeceklerini açıklamıştı.

Gözler belediyelerde

YENİ Parti İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek ise yarın belediye başkanı düzeyinde yeni katılımların olacağını açıklamıştı.