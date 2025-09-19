İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Sındırgı'da bugün saat 12:26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğinin 9.4 km olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 19, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-19
Saat:12:26:54 TSİ
Enlem:39.18472 N
Boylam:28.25889 E
Derinlik:9.4 km
Detay:https://t.co/KvAXr7rWQa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi