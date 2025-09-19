  1. Ekonomim
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Sındırgı'da bugün saat 12:26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğinin 9.4 km olduğunu açıkladı.

İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu.

