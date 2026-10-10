Son dakika İstanbul'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da Yalova açıklarında bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin merkezi Marmara Denizi'nde Yalova'ya yakın olması nedeni ile sarsıntı İstanbul'da birçok ilçede hissedildi.
Depremin derinliği 7.96 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova) Tarih:2026-10-10 Saat:22:08:49 TSİ Enlem:40.698 N Boylam:29.25633 E Derinlik:7.96 km Detay:https://t.co/kfXgNLFj66 @afadbaskanlik— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 10, 2026