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Son dakika İstanbul'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da Yalova açıklarında bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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Son dakika İstanbul'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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AFAD verilerine göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin merkezi Marmara Denizi'nde Yalova'ya yakın olması nedeni ile sarsıntı İstanbul'da birçok ilçede hissedildi. 

Depremin derinliği 7.96 kilometre olarak ölçüldü. 