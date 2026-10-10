Son dakika İstanbul'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

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AFAD verilerine göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin merkezi Marmara Denizi'nde Yalova'ya yakın olması nedeni ile sarsıntı İstanbul'da birçok ilçede hissedildi.

Depremin derinliği 7.96 kilometre olarak ölçüldü.