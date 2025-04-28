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Kütahya'da deprem: İstanbul'dan da hissedildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İstanbul'dan da hissedilen depremin derinliği 8.8 kilometre olarak kaydedildi.

Haber Merkezi
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Kütahya'da deprem: İstanbul'dan da hissedildi
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Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.52'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak ölçüldü.

 

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