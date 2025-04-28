Kütahya'da deprem: İstanbul'dan da hissedildi
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İstanbul'dan da hissedilen depremin derinliği 8.8 kilometre olarak kaydedildi.
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Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.52'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 28, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/JDFInyh4ED
28.04.2025, 12:52:45 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 8.8 km#Kandilli
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