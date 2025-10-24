  1. Ekonomim
İstanbul'da fırtına ve yağış alarmı: Okullar 16.00'dan sonra tatil edildi

Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul Valiliği, kentte okulları saat 16:00'dan sonra tatil etme kararı aldı.

İstanbul'da ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

