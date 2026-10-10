Son dakika İstanbul'da hastanede yangını! Hastalar tahliye ediliyor
İstanbul'da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ekipler harekete geçerken hastalar da tahliye edilmeye başlandı.
İlk bilgilere göre Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yanğın çatıdan başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.