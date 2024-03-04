Son dakika: Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İstanbul'dan da hissedildi ve korkuya neden oldu.



Depremin Karasu Yenice hattında meydana geldiği ve 30-35 saniye sürdüğü belirtildi.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir gelişme yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin çevre illerden de hissedildiğini belirterek, olumsuz bir gelişme olmadığını belirtti.

Yerlikaya, X Sosyal Medya platformu üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "