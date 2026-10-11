Son dakika İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
Dün İstanbul’da hissedilen depremin ardından bugün ikincisi oldu. Deprem yine Yalova açıklarında meydana geldi.
Dün de Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Dünkü Yalova depreminin ardından açıklama yapan Prof. Tüysüz, bu depremlerin 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamında oluştuğunu ve devamının gelebileceğini söylemişti.
EMSC, Yalova açıklarında 18.14'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıklarken AFAD, sırsıntıyı 2.9 olarak ölçtü.