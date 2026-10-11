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Son dakika İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

Dün İstanbul’da hissedilen depremin ardından bugün ikincisi oldu. Deprem yine Yalova açıklarında meydana geldi.

Haber Merkezi
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Son dakika İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
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Dün de Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Dünkü Yalova depreminin ardından açıklama yapan Prof. Tüysüz, bu depremlerin 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamında oluştuğunu ve devamının gelebileceğini söylemişti. 

 EMSC, Yalova açıklarında 18.14'de meydana gelen depremin büyüklüğünü  3.0 olarak açıklarken AFAD, sırsıntıyı 2.9 olarak ölçtü.

Son dakika İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu - Resim : 1

 

Deprem sonrası Prof. Tüysüz: 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamıDeprem sonrası Prof. Tüysüz: 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamıGündem

 