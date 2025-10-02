  1. Ekonomim
İstanbul'da da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı! Vali Gül: Herhangi bir hasar bilgisi alınmadı

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, depremle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır" dedi.

İstanbul'da da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı! Vali Gül: Herhangi bir hasar bilgisi alınmadı


İstanbul'da saat: 14.55'te tüm ilçelerinde hissedilen ve 15 saniye kadar süren bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), depremin Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

5 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.71 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Vali Gül: İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır

İstanbul Valisi Davut Gül, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır" dedi.

İstanbul Valiliği de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar kentte herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını yineledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

