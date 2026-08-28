Son dakika İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!

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Tramvayların çarpıştığı kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.