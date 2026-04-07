Son dakika... İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 2 kişi etkisiz hale getirildi, ikisi polis 3 kişi yaralı (Video)

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınından silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

2 polis yaralı, 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

İstanbul ve Ankara’da İsrailli diplomat yok

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde meydana gelen çatışma ile ilgili kaynaklar, şu anda Türkiye’de (İstanbul Başkansolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği) İsrailli diplomatın bulunmadığını bildirdiler.

Bakan Gürlek: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili bir başsavcı ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu olay ile ilgili derhal soruşturma başlatıldığını dile getirerek, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Vali Gül: Bir saldırgan öldürüldü

Saldırıya ilişkin konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 3 saldırgandan birisinin öldürüldüğünü söyledi. Ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Gül, "Provokasyon kokan bir hareket. Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır bir faaliyet yok. Burada devam eden bir görevli bulunmuyor" dedi.