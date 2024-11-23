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SON DAKİKA... İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı

Son dakika haberi... İstanbul’un Anadolu yakasında kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oluyor.

Haber Merkezi
İHA
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SON DAKİKA... İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı
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Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Aydos Tepesi olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi.

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