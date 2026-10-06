  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da okulda dehşet: Bir öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında (Video)
Takip Et

İstanbul'da okulda dehşet: Bir öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında (Video)

İstanbul Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 5 öğrenci yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki kız öğrenci gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul'da okulda dehşet: Bir öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında (Video)
Takip Et

İstanbul Başakşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu girişinde dehşet anları yaşandı.

İstanbul'da okulda dehşet: Bir öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında (Video) - Resim : 1

Bir ortaokulda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 5 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da okulda dehşet: Bir öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında (Video) - Resim : 2

Başka bir okulun öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, okulun güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul'da okulda dehşet: Bir öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında (Video) - Resim : 3

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.