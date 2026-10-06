İstanbul'da okulda dehşet: Bir öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında (Video)

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İstanbul Başakşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu girişinde dehşet anları yaşandı.

Bir ortaokulda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 5 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Başka bir okulun öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, okulun güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.