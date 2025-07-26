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İstanbul’da yangın önlemleri artırıldı! Zorunlu uygulama getirildi

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken İstanbul'da orman yangınları ile ilgili risk seviyesi arttırıldı. İstanbul Valiliği bir dizi yeni tedbiri duyurdu. Vali Gül, yaptığı açıklamada, "Yeni kararla tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir" dedi.

Haber Merkezi
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İstanbul’da yangın önlemleri artırıldı! Zorunlu uygulama getirildi
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Son dakika: İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri ve bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Tarlada kalan anız ile ilgili arazi sahiplerine uyarı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığının gözlemlendiğini ifade etti.

"2 Ağustos'a kadar zorunlu hale getirildi"

Gül, "İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

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