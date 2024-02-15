Son dakika: İstanbul'daki okulların deprem raporu açıklandı
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir" denildi.
İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı.
Okulların 1428'i riskli
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
İstanbul’daki okullarda yapılan incelemede okulların 1428’inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481’i yıkılıp yeniden yapılmış, 799’u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:
Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi
Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu
Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu
Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu
Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu
EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu
Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi
Kağıthane Günebakan İlkokulu
Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu
Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL
Sarıyer Alparslan İÖO
Üsküdar Burhaniye İlkokulu
Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu
Okul inşaatlarının tamamlanma oranları
İstanbul’da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173’e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul’umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138.099 metrekare olan kapalı alanı 403.917 metrekareye çıkarılmış olacak. Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:
Adalar - 125.Yıl Atatürk Ortaokulu - % 92
Adalar - Büyükada Anaokulu - % 58
Avcılar - Alsancak İlkokulu (A Blok) - % 76
Avcılar - Alsancak Ortaokulu (B Blok) - % 78
Arnavutköy - Piri Reis İlkokulu - %1
Arnavutköy - Suatlar Anaokulu - %1
Bayrampaşa - Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 37
Bayrampaşa - Cevatpaşa İlkokulu - % 22
Beşiktaş - Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - % 67
Beşiktaş - Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - % 43
Beşiktaş - Anafartalar Fen Lisesi - % 22
Beykoz - Hacı Numan Ortaokulu - % 69
Beyoğlu - Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - % 26
Çatalca - Çanakça İlkokulu – Ortaokulu - % 70
Esenler - Esenler Menderes Anadolu Lisesi - % 43
Eyüpsultan - Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu - % 12
Eyüpsultan - Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu - % 33
Eyüpsultan - Yunus Emre İlkokulu - % 66
Eyüpsultan - Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 24
Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - % 98
Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - % 89
Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - % 95
Eyüpsultan - Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - % 95
Fatih - Hattat Rakım Ortaokulu - % 50
Gaziosmanpaşa - Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 95
Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - % 92
Gaziosmanpaşa - 100. Yıl İlkokulu - %1
Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - %1
Kağıthane - Seyrantepe İlkokulu - % 93
Küçükçekmece - Yunus Emre İlkokulu - % 64
Sarıyer - Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar) / Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - % 36
Sarıyer - Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - % 75
Sultangazi - Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - %1
Sultangazi - Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - %1
Şişli - Şişli Anadolu Lisesi - % 20
Şişli - Zincirlikuyu İSOV MTAL - % 90
Tuzla - Tuğrul Bey Anadolu Lisesi - % 84
Tuzla - Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - %85
Üsküdar - Burhan Felek Anadolu Lisesi - % 41
Üsküdar - Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/Spor Salonu - %4
Zeytinburnu - Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - %82
Zeytinburnu - Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - %98
Zeytinburnu - Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 98
Güçlendirme çalışması tamamlanan okullar
İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:
Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok
Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi
Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu
Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu
Beykoz Bozhane İlkokulu
Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok
Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok
Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu
Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu
Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu
Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu
Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok
Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu
Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok
Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu
Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok
Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu
Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu
Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok
Güçlendirme çalışması devam eden okullar
İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:
Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - % 59
Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 87
Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - %10
Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - % 26
Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 61
Çatalca - Elbasan İÖO - %8
Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - %8
Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - %10
Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - %10
Fatih - Vefa Lisesi - %10
Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - % 45
Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - % 72
Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - % 66
Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - % 64
Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 75
Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 78