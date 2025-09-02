İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video)

Yangın 06.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İSTOÇ'da plastik malzeme satan bir dükkanda başladı.

Edinilen bilgiye göre elektrik aksamından başlayan yangın hızla büyüyerek yandaki dükkanlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yanan iş yerinin etrafında bulunan diğer dükkanlar tedbiren boşaltıldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat saat süren müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alırken toplamda 17 dükkanın hasar gördüğü öğrenildi.

Vali Gül "17 işletme hasar gördü"

İstanbul Valisi Davut Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.