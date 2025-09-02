  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video)
Takip Et

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video)

İstanbul Bağcılar'da bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’ndaki (İSTOÇ) bir malzeme dükkanında başlayan yangın hızla büyüdü. Toplam 17 iş yerinin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altında alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video)
Takip Et

Yangın 06.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İSTOÇ'da plastik malzeme satan bir dükkanda başladı.

Edinilen bilgiye göre elektrik aksamından başlayan yangın hızla büyüyerek yandaki dükkanlara sıçradı.

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video) - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yanan iş yerinin etrafında bulunan diğer dükkanlar tedbiren boşaltıldı.

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video) - Resim : 2

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat saat süren müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alırken toplamda 17 dükkanın hasar gördüğü öğrenildi.

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video) - Resim : 3

Vali Gül "17 işletme hasar gördü"

İstanbul Valisi Davut Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video) - Resim : 4

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri hasar gördü (Video) - Resim : 5

Gündem
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin