Son dakika: İYİ Parti belediye başkan adaylarını açıkladı

İYİ Parti, 'hür ve müstakil' olarak girme kararı aldığı yerel seçimlerde adayları netleşen illeri ve aday olan isimleri açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

* Gencecik fidanlarımız, evlatlarımız, Mehmetçiklerimiz toprağa düşüyor. Afyonkarahisar’dan Ramazan Günay, Denizli’den Mehmet Serinkan, Zonguldak’tan İsmail Yazıcı, Tokat’tan Yasin Karaca, Sinop’tan Çağatay Erenoğlu, Malatya’dan Emre Taşkın, Şanlıurfa’dan Abdülkadir İyem, Yozgat’tan Ahmet Arslan, Mardin’den Cebrail Dündar, Kırıkkale’den Semih Yılmaz, Elazığ’dan Kemal Aslan, Manisa’dan, Enis Budak… 12 ilimizde; 12 yiğidimiz, 12 canımız, 12 evladımız… Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yüce Allah onları peygamber efendimize komşu kılsın.

* Çok değil, daha 1 yıl önce; “Şu kadar terörist kaldı. Ayakkabı numaralarını bile biliyoruz. Terörü bitirdik…” diye, milletimize yalan söyleyen dün verdikleri sözlerin, bugün hesabını veremeyen bir büyük basiretsizlikle, mücadele ediyoruz.

* Terörist başına, methiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ediyoruz Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da, mücadele ediyoruz!

* İşte bu yüzden, İYİ Parti olarak sonda söyleyeceğimizi, en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde, siyasi meşruiyeti yoktur! Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur!

* “Öcalan Kürtlerin bir değeridir” diye yapılan, bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında, karşılığı yoktur!

* Biz, İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı, katleden bir caninin,

“Kürtlerin bir değeri” olarak pazarlanmasını asla kabul etmiyoruz!

Çünkü bizim için Kürtler elinde, on binlerin kanı olan bir teröristle,

aynı cümlede anılamayacak kadar değerlidir. Çünkü Kürtler; merttir, namusludur, vicdanlıdır! Kürtler bu vatanın, has ve şerefli evlatlarıdır.

* Belli ki unutulmuş. Kürtlerin bir değeri diye anılmak istenen bu cani, binlerce masumun canına kıydı. Bu mudur Kürtlerin değeri? Bu cani beşikte uyuyan bebekleri katletti.

* Buradaki asıl sorun ne Türkiye ile ne Türk milleti ne de Kürtlerle hiçbir bağlantısı bu uzaktan kumandalı değil, bunlara bu cüreti verenler. Asıl sorun, bir belediye kazanmak uğruna teröristin mektubunu okutanlardır. Oy uğruna şekilden şekile giren partiler, kimi kapının arkasında kimi de kapının önünde yapılan diplomasiler, her seçim öncesinde kapılarında paspas olan siyasetçilerdir.

* Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Madem terörle mücadele etmek istiyrosunuz, terörle iltisaklı kişilere engel olun. Samimiyseniz kayyum meselesi üzerinden gizli pazarlıkları bırakın. Milletimizi karagöz hacivat oyunuyla oyalamayın. Bir kişinin aday olması içinden güvenlik soruşturması var. Önümüzdeki seçimler bir milat olsun. YSK milletimizin önüne terörle iltisaklı kişileri çıkarmasın. 31 Mart’ta Yüksek Seçim Kurulu milletimizin önüne, terörle iltisaklı adayları çıkartmasın. Seçimlerden sonra yaptığınız, 'derinlikli' soruşturmaları bu sefer, seçimlerden önce yapın. Biz varız hodri meydan.

* Bir yanda DEM'lilere sevimli görünmek için çabalayanlar, HÜDAPARlılara anayasa konuşmasına susanlar var. Herkes sussa da biz İYİ Parti olarak asla susmayacağız. Bu ikiyüzlü tiyatroya asla sessiz kalmayacağız. Devletimizin bütünlüğüne Türklüğümüze dil uzattırmayacağız. Türk milelti için vasata mahkumiyet bitmiştir. Seçim için yalakalık yapanların devri bitmiştir. Haine hainliğini, çakalın çakallığını teslim etme vaktidir.

* Türkiye artık cari fazla verecek derken, cari açık rekor olarak gerçekleşti. Tüm bu inat ve yanlış politikalar milletimizi fakirleştirdi. Türkiye 2.dünya savaşında bile görülmeyen gıda krizine girdi. 2023 yılı bütçe açığı 1 trilyon 600 küsüre çıkartıldı. İşte 2024 yılı bütçesi bu şartlar altında hazırlanıldı ve geçirildi. 2024 yılı bütçe harcamaları 11 trilyon 89 milyar lira. Öyle bir açık verilmiş ki en yüksek seviye. Tarımsal destek için harcanan ödenek sadece 91 milyar lira. Çiftçiye ne halin varsa gör deniliyor. Emekliler açlık sınırının yarısı kadar aylık alıyor. 14 mayıs seçimleri öncesinde memurlara ne verdiysek aynısını emeklilere de vereceğiz diyen Erdoğan tüm sözleri unutmuş. Bu bütçede kadın da yok, ayrılan ödenek sadece 3 .8 milyar lira. Öğrencilerimizin yaşadığı burs ve yurt sorunları da yok.