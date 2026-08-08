Son dakika İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları" nedeniyle TCK 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı

Turhan Çömez ne demişti?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sincan 1 Nolu L Tipi Cezaevi'nde "çerçeve yasa" tartışmaları ve olası af düzenlemeleri nedeniyle bir isyan çıktığını öne sürmüştü. Turhan Çömez'in cezaevindeki mahkumların "Polise, askere silah doğrultanlara af var, bize yok" diyerek kapıları kilitlediğini ve yatakları yaktığını iddia etmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.