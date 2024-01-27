Son dakika: İzmir açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem... (Son depremler)

AFAD son dakika deprem haberini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.19'da merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini açıkladı.

Merkez Üssü İzmir Menderes ilçesine 05.42 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Manisa, Aydın ve çevre illerden de hissedildi.

İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Deprem uzmanından ilk değerlendirme

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında "Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir" ifadelerini kullandı.