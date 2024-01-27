Son dakika... İzmir açıklarında 5.1'lik deprem: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ana deprem uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü.

Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Aydın'dan da hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ana ve artçı deprem uyarısı geldi. "Bunun ana deprem olduğu kanısındayım" ifadelerini kullanan Ercan, şunları kaydetti:

"Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok."