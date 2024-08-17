  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA: İzmir'deki orman yangınında son durum: Müdahale sürüyor
Takip Et

SON DAKİKA: İzmir'deki orman yangınında son durum: Müdahale sürüyor

Son dakika haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA: İzmir'deki orman yangınında son durum: Müdahale sürüyor
Takip Et

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Kent duman altında kaldı

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan büyük yangın sürüyor: Her şey küle döndüAydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan büyük yangın sürüyor: Her şey küle döndüGündem
Bakan Yumaklı, İzmir'deki yangınların çıkış nedenini açıkladıBakan Yumaklı, İzmir'deki yangınların çıkış nedenini açıkladıGündem

 

Gündem
Sinop’a kadın emniyet müdürü, Çankırı’ya ise kadın komutan atandı
Sinop’a kadın emniyet müdürü, Çankırı’ya ise kadın komutan atandı
Ankara'da gece saatlerinde etrafa ateş açan kişi paniğe neden oldu
Ankara'da gece saatlerinde etrafa ateş açan kişi paniğe neden oldu
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan büyük yangın sürüyor: Her şey küle döndü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan büyük yangın sürüyor
36 ilde 'Gürz-8' operasyonu: 222 kişi yakalandı
36 ilde 'Gürz-8' operasyonu: 222 kişi yakalandı
Cenaze yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
Cenaze yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
Bakan Yerlikaya: Manisa'daki yangınlarda 1440 vatandaşımız tahliye edildi
Bakan Yerlikaya: Manisa'daki yangınlarda 1440 vatandaşımız tahliye edildi