  Son dakika! İzmit'te düşen İHA, Rus menşeili çıktı
Son dakika! İzmit'te düşen İHA, Rus menşeili çıktı

İçişleri Bakanlığı bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi'ne düşen İHA'nın Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğunu açıkladı.

Son dakika! İzmit'te düşen İHA, Rus menşeili çıktı
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." denildi.Son dakika! İzmit'te düşen İHA, Rus menşeili çıktı - Resim : 1

Vatandaşlar bulup haber verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bir İHA F-16 ile vurulmuştu

Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA, F-16 tarafından vurulmuştu
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de kontrolden çıkarak Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16 tarafından vurularak düşürülmüştü.Son dakika! İzmit'te düşen İHA, Rus menşeili çıktı - Resim : 2

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, küçük parçalara ayrılarak geniş alana yayılan İHA için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtilmişti.