Son dakika! İzmit'te düşen İHA, Rus menşeili çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." denildi.

Vatandaşlar bulup haber verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bir İHA F-16 ile vurulmuştu

Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA, F-16 tarafından vurulmuştu

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de kontrolden çıkarak Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16 tarafından vurularak düşürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, küçük parçalara ayrılarak geniş alana yayılan İHA için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtilmişti.