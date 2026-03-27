  1. Ekonomim
  2. Gündem
Takip Et

Son dakika! İzzet Ulvi Yönter MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter sosyal medyadan yaptığı açıklamayla MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter'in istifası kısa süre önce yaptığı dikkat çeken paylaşımların ardından geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yönter açıklamasında şunları ifade etti:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri bir anda üzerine çekmişti

İzzet Ulvi Yönter, istifasının hemen öncesi 'Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…' paylaşımı ile dikkatleri üzerine toplamıştı.

Bu paylaşımın öncesinde ise "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" dediği bir açıklama yapmıştı.  