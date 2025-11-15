Son dakika! Kabataş'ta metro inşaatında çökme: Göçük altında kalanlar var
Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar sırasında bilinmeyen bir nedenle M7 metro hattında -6 kattaki iskele çöktü. Bir işçi yaralı olarak çıkarıldı, diğer işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Göçüğün altında kalanların olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.
Olayda iskeleden düşen bazı işçilerin yaralandığı belirtildi.
Beton dökümü sırasında iskele çöktü
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu bazı işçiler yaralandı.
Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.
Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.