SON DAKİKA: Kâbus sürüyor: İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı
Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u yaşamını yitirdi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
Gündem