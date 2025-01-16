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SON DAKİKA: Kâbus sürüyor: İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı

Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA: Kâbus sürüyor: İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı
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Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

 

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