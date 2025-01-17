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SON DAKİKA... Kâbus sürüyor: İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 37'ye yükseldi

Son dakika haberi... İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 88’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38’e yükseldi. Hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Kâbus sürüyor: İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 37'ye yükseldi
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan 88 kişiden 38’i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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