SON DAKİKA... Kandilli duyurdu: Trabzon'da deprem
Son dakika haberi... Trabzon'da sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
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Sabah saatlerinde Trabzon, hafif şiddetli bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre saat 07:02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi.
Depremin derinliği 5.3 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 9, 2025
TRABZON (TRABZON) https://t.co/BP97TAgG9j
09.01.2025, 07:02:42 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
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