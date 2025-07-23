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Son dakika: Kandilli ve AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Son dakika: Kandilli ve AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
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Son dakika: Ege Denizi'nde, Rodos Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 13.48'de kaydedildi.

Ege'nin güneydoğusunda hissedildi 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü, 36.0745 kuzey enlemi ile 27.1767 doğu boylamı koordinatlarında yer aldı. Yerin yaklaşık 7.8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Ege'nin güneydoğusunda hissedildi.

Sismik açıdan hareketli bir bölge

Uzmanlar, Ege Denizi'nin sismik açıdan aktif bir bölge olduğunu hatırlatıyor.

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