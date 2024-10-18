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SON DAKİKA... Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kaza anının görüntüsü çıktı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kapadokya’ya gezi için giden otobüs Aksaray-Ankara karayolunun yaklaşık 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 2'si ağır 33 kişi de yaralandı. Bu arada feci kazanın görüntüsü de ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kaza anının görüntüsü çıktı
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Kaza, sabah 07.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma'dan yola çıkan Nurhan Hazer (60) idaresindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

7 ölü, 33 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada 7 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 33 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, paylaşımında “Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

İşte kaza anı

Bu arada feci kazanın görüntüsü de ortaya çıktı.

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Bakan Tunç: 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

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