Son dakika... Karabük, İzmir, Bilecik ve Balıkesir yanıyor

Eskişehir'de orman yangınını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan haberin ardından gözler devam eden diğer yangınlara çevrildi. Karabük'te dün başlayan yangınla mücadele devam ederken, alevler geniş bir alana yayıldı. Öte yandan İzmir, Bilecik ve Balıkesir'de devam eden yangınları söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İşte dakika dakika yangınlarda son durum...

04:10 Bilecik'te alevlerin yaklaştığı köy boşaltıldı

Bilecik'te orman yangını etkisini iyice gösterirken, Osmaneli'ne bağlı Selçik Köyü alevlerin yaklaşması sonrası tamamen boşaltıldı.

Geyve'de 4 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyünde alevlerin yeniden yükselmesiyle büyüdü. Ekipler bu yangına müdahale ederken, ilçeye bağlı Medetli köyü girişinde de orman yangını çıktı. Hem Osmaneli, hem de Medetli köyündeki alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Alevler bölgedeki Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini tehdit ederken, ekipler yangının önünü kesmek için setler oluşturuyorlar.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta 360 nüfuslu 98 haneli Selçik Köyü alevlerin yaklaşması sonrası köy tamamen boşaltıldı.

03:30 Karabük'te yangın: 10 köy boşaltıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangını nedeniyle Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdi.

Yavuz,önceki akşam Burunsuz köyü Cildikısık mevkisinde orman yangını çıktığını hatırlatarak, günün ilk ışıklarıyla yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken dün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Safranbolu ilçesi, Çavuşlar köyü ile saat 16.30 sıralarında da Ovacık ilçesi Kışla köyünde yangın başladığını aktaran Yavuz, "Bu eş zamanlı başlayan iki yangın, bizim hem devam eden bir önceki yangınımızın soğutma çalışmalarındaki gücümüzü dağıtmış oldu hem de rüzgarın da etkisiyle hızlı şekilde yayılma gösterdi" dedi.

Yavuz, bölgede arazi şartlarının zor olduğunu, bunun da zaman zaman müdahaleyi güçleştirdiğini kaydetti.

Yavuz, yangının birden fazla noktada çıkmasının ve rüzgarın etkisiyle yayılmasının, işlerini güçleştirdiğine işaret ederek, "Gün içerisinde 4 helikopterimiz havadan destek verdi. Ayrıyeten gerek ilimizden gerek bölgemizden gerekse farklı illerimizden Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla ilimize araçlar sevk edildi." diye konuştu.

Yarın hem havadan hem karadan daha güçlü şekilde yangınlarla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ormanların içerisinde bulunan, yangın riski bulunan sıkıntılı mahallelerimizde ve köylerimizdeki vatandaşlarımızı kendilerinin can güvenliği açısından daha güvenli alanlara tahliyelerini sağlıyoruz. Bu anlamda kolluk birimlerimiz ve orman teşkilatımız vatandaşlarımızı güvenli alanlarda, Ovacık ilçemizdeki spor kampımızda, yine ilimizdeki merkezdeki Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında misafir edeceğiz. Az önce İçişleri Bakanımızla görüştük. Onun da geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. AFAD Başkan Yardımcımızı görevlendirdi. Şimdi de kendisi yolda, geliyor. Vatandaşların bu anlamda zararlarıyla ilgili bir sıkıntıları varsa her türlü gerekli planlamayı ve desteği sağlayacağız."

Yavuz, bir soru üzerine, "Şu ana kadar Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu ilçelerimizde 10 köyümüzü boşalttık. Bazı köylerimizde köyün tamamını değil, belli mahallelerini, yangın riski olan, aynı zamanda yangının ilerleme alanında olan mahallelerimizi boşalttık. Şu ana kadar sadece bir köyümüzün bir mahallesinde evlerimize yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Diğer köylerimizi güvenlik amacıyla boşaltmıştık. İnşallah yangın daha fazla ilerlemez, arkadaşlarımız önünü keserler. Bu anlamda da vatandaşlarımızı güvenli alanlarda misafir edeceğiz. Yarın ilk gün ışığıyla buralarda tedbirlerimizi artırıp bu anlamda yangın güvenliğini sağlarsak vatandaşlarımızı güven içerisinde tekrar evlerine yerleştireceğiz." yanıtını verdi.

00:55 İzmir Dikili’de orman yangını: Çanakkale yolu ulaşıma kapatıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir-Çanakkale yolu ulaşıma kapandı.

Yangın dün akşam saatlerinde Bozbayır tepesindeki makilik alanda başladı. Rüzgârın etkisiyle çevreye yayılan alevlere ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Kısa bir süre sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle karadan ve havadan da helikopterle müdahale devam etti. 5 saatlik çalışmanın ardından alevler kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler yangın bölgesinde yoğun çalışma sergilerken, rüzgarın etkisi ile kuru otlar tekrar tutuştu ve alevler doğu istikametine ilerlemeye başladı.

Bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın İzmir Çanakkale yolunu tehlikeye düşürünce yol araç geçişine kapatıldı.