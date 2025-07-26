Karabük, Antalya, Muğla, Manisa ve Mersin yanıyor: İşte orman yangınlarında son durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Adana, Denizli ve Antalya'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ile Karabük'teki iki yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi. Günlerdir süren yangınlar kontrol altına alınırken yurdun çeşitli noktalarında yeni yangınlar çıktı.

İşte dakika dakika yangınlarda son durum

09:05 Antalya Gazipaşa'da alevlerin yaklaştığı mahalledeki evler tahliye edildi

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgedeki çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışma yapıyor.

09:00 Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

08:25 Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde de orman yangını başladı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinin ardından Köprübaşı ilçesinde de orman yangını çıktı. 21.30 sıralarında zirai alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonrası bölgeye Manisa Valiliği Yangın Riskini Azaltma Planı kapsamında ilk müdahale başladı.

İlk müdahalenin ardından bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri, 7 iş makinesi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

06:55 Silifke'de orman yangını

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerinde bulunan ormanlık alandaki üç noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

06:10 Alanya'da orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Alanya'nın Okurcalar Mahallesi, Karaburun mevki ormanlık alanda meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerine ait 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 kepçe ile Jandarma Asayiş Timi'nden 6 ekip sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesine çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yoğun çaba sonucu yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

02:30 Karabük'teki orman yangınında 60 saat geride kaldı

Karabük'te geniş bir alanda etkili olmaya devam eden orman yangını 60 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınında 60 saat geride kaldı. Engebeli ve dağlık alanda rüzgarın etkisiyle doğu ve batı istikametine yayılmaya devam eden yangını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla sadece karadan devam ediyor.

Öte yandan merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan bazı evler dün gece itibariyle alevlere teslim oldu. Zarar gören evler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.