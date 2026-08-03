Son dakika Karadeniz'de Türk ro-ro gemisine saldırı: Yaralılar var

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Aktarılan bilgiye göre, Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi.

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı. Saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı.

Geminin Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine gitmek üzere olduğu ve TSİ 16.30 sıralarında Novorossiysk'ye 30 deniz mili mesafede saldırı düzenlendiği bildirildi.

Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti. Şahin, yardım beklediklerini, herkesin sağ olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirtti.

Saldırı sonrası çıkan yangına gemideki mürettebat müdahale ederken, bölgede bulunan dronlar nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım için gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.

Saldırıya uğrayan gemi Karadeniz'e demirledi

Karadeniz'de ticari gemilerine yönelik saldırılarda isabet alan bir kargo gemisi, Zonguldak açıklarına demirledi.

25 Temmuz’da Ukrayna’nın Sulina Limanı’ndan çıkarken saldırıya uğrayan AGN Ragnar kargo gemisinin yaşam mahali ve köprü üstünde büyük hasar meydana geldi. Saldırı sonrası gemide yangın çıktı, personel ise tahliye edildi. Gemiye İnsansız Hava Aracı ile saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Ramazan Bey römorkörü, söz konusu gemiyi dün itibariyle Türkiye karasularına doğru çekmeye başladı. Gemi bu akşam saatlerinde Zonguldak Limanı açıklarına demirledi.

İstanbul merkezli AGN Ship Management filosunda yer alan geminin yaklaşık 90 metre uzunluğunda olduğu; daha önce de "Mercy" adıyla faaliyet gösterdiği, 2025 yılında AGN Ship Management filosuna katıldığı öğrenildi.

Palau bayraklı geminin yaşam mahallindeki yangın sonrası oluşan hasarı görüntülendi. Geminin incelemelerin ardından tersaneye çekileceği öne sürüldü.