Kartalkaya faciası ile ilgili yeni gelişme: 3 bürokrata soruşturma izni verildi

Bolu Kartalkaya'da yaşanan Grand Otel yangın faciasına ilişkin dava sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı, üç bürokrat için soruşturma izni verdi.

Bakanlık izni verdi

Facianın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında “soruşturma izni verilmesi”ne karar verdi.

Bakanlık personelinin kusur ve ihmali tespit edilmedi

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Üç bürokrata soruşturma

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla bakanlık tarafından üç bürokrata soruşturma izni verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. (NTV)