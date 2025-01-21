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SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı (Video)

Son dakika haberi... Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yangın faciası ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı (Video)
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Yangın, saat 03.30 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.

Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.

Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

10 ölü, 32 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir" dedi.

Bakan Yerlikaya, son açıklamasında ölü sayısının arttığını duyurdu.  Yerlikaya, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a, yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile Bolu Belediye Tanju Özcan bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını olay yerinde takip etti.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

AFAD, UMKE, itfaiye ile çok sayıda sağlık ekibi bölgede hazır bekliyor.

Otelin büyük kısmının ahşap olması facianın boyutunu arttırırken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor.

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