  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kartalkaya'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi
Takip Et

Kartalkaya'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 10’a yükseldi. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklamaya talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kartalkaya'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi
Takip Et

Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

Gözaltındaki 14 şahıstan 9’u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi’ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

8 kişiye tutuklama talebi

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kartalkaya'daki yangından kurtulan afetzede anlattı: Ne bir yangın alarmı duyduk ne bir yangın yönlendirme ışığıKartalkaya'daki yangından kurtulan afetzede anlattı: Ne bir yangın alarmı duyduk ne bir yangın yönlendirme ışığıGündem

 

Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık varAli Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık varGündem

 

Gündem
CHP’li Gökçen'den Bakan Tunç'a 'korsan rapor' tepkisi: Bu kez gerçekleri karartamayacaksınız
CHP’li Gökçen'den Bakan Tunç'a 'korsan rapor' tepkisi
SGK'den 'dul maaşı' haberlerine ilişkin açıklama geldi
SGK'den 'dul maaşı' haberlerine ilişkin açıklama geldi
Kartalkaya'daki yangından kurtulan afetzede anlattı: Ne bir yangın alarmı duyduk ne bir yangın yönlendirme ışığı
Kartalkaya'daki yangından kurtulan afetzede yaşadıklarını anlattı
Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık var
Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık var
MSB paylaştı! F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı
Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı