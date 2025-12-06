  1. Ekonomim
  3. Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 7 ölü, çok sayıda yaralı (Video)
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 7 ölü, çok sayıda yaralı (Video) - Resim : 3Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

 

