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SON DAKİKA: Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Son dakika haberi... Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan uçak düştü. Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır." denildi.

Bakanlık, eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

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