SON DAKİKA: Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır." denildi.

Bakanlık, eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.