Kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 106'ncı yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Bu kapsamda 23 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti yapılacağını ve gemilerin halkın ziyaretine açık olacağını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca Türk Yıldızları tarafından Çanakkale'de, SOLOTÜRK tarafından da Antalya'da gösteri uçuşları gerçekleştirileceğini, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında 25 Nisan'da Çanakkale'de "57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği" düzenleneceğini ve Türk Yıldızları tarafından Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yapılacağını belirten Aktürk, "Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımız ile tüm şehit ve gazilerimizi, ayrıca, 1915 olaylarında katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) milletin huzuru ve devletin bekası için ülkeye yönelik risk ve tehdit unsurlarıyla mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." bilgilerini verdi.

Son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 98'inin başarıyla imha edildiğini belirten Aktürk, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığını kaydetti.

Aktürk, kesintisiz bir şekilde devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 140 kişinin yakalandığını, 1552 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini ifade etti.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 2 bin 232 olduğunu bildiren Aktürk, engellenen kişi sayısının da 24 bin 169 olduğunu söyledi.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında üstlendiği sorumluluklarla bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 17-19 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını hatırlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız forum kapsamında, Kosova Başbakan Yardımcısı, Nijerya Savunma Bakanı ve IKBY Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan, Suriye ve Moldova cumhurbaşkanları ve Pakistan, Gürcistan ve Libya Milli Birlik Hükümeti başbakanları ile gerçekleştirdiği görüşmelere refakat etmiştir. 20 Nisan'da, ABD Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini kabul eden Sayın Bakanımız, 21 Nisan'da, resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Kongo Savunma Bakanı ile görüşmüş, aynı gün Bakanlığımızda, NATO Genel Sekreteri ile Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hazırlıkları ile NATO gündeminde yer alan konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bugün, şehit ve gazilerimizin kıymetli çocukları ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız, ardından Zambiya Savunma Bakanı'nı ağırlayacak, müteakiben Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri'ni kabulüne refakat edecektir. Sayın Bakanımız yarın, Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen törene ve Meclis'teki özel oturum ile resepsiyona katılacaktır."

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında, İran ile ABD arasında Pakistan'ın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde sağlanan geçici ateşkese tam olarak uyulmasının, kalıcı barışa ulaşılması adına büyük önem taşıdığına işaret etti.

Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını, ateşkesin uzatılarak müzakerelere devam edilmesini temenni ettiklerini belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"Öte yandan, Gazze'deki soykırımla başlayan ve ardından Lübnan ve Suriye'ye sıçrayan İsrail yayılmacılığı da devam etmektedir. İsrail'in bu saldırıları yalnızca bölgesel güvenliği tehdit etmemekte, aynı zamanda barış çabalarını da sekteye uğratmaktadır. Ayrıca, Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde görevli Fransız askerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyuyor, tüm tarafları Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün dokunulmazlığına saygı duymaya ve Birleşmiş Milletler personelinin görevlerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaya bir kez daha davet ediyoruz. Diğer yandan İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi bölgede yaşanan insani krizi her geçen gün derinleştirmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail yayılmacılığına ve saldırılarına 'dur' demesi gerekmektedir."

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü aktardı.

Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nın 17 Nisan'da tamamlandığını hatırlatan Aktürk, Türkiye ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen ve 20 Nisan'da TCG Alemdar'da icra edilen Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun iştirak ettiği Kurtaran Denizaltı Arama-Kurtarma Tatbikatının dün sona erdiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın katılım sağladığı tatbikatlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"13-30 Nisan tarih aralığında Libya ve Fildişi Sahili'nde düzenlenen Flintlock Tatbikatı'na katılım sağlanmaktadır. Estonya'da bulunan NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğünde, 20-24 Nisan'da, yerinden katılımla icra edilen NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) Tatbikatı'na; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, siber savunma alanında görev ve sorumluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımız ile savunma sanayi firmalarımız 200’den fazla personel ile katılmaktadır. Ayrıca, tatbikat kapsamında işbirliği yaptığımız Azerbaycan ve Bulgaristan personeli de tatbikata ülkemizden katılım sağlamaktadır. 27 Nisan-8 Mayıs'ta İspanya ev sahipliğinde Batı Akdeniz'de Spanish Minex Mayın Harekatı, 27 Nisan-13 Mayıs'ta Norveç'te Steadfast Deterrence tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. 16 Nisan-3 Haziran'da NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevine katılan TCG Amasra mayın avlama gemimizin; denizde durumsal farkındalık faaliyetleri icra etmesi, İtalya ve İspanya'da iki Mayın Karşı Tedbirleri tatbikatına katılması ve üç ülkede altı liman ziyareti gerçekleştirmesi planlanmaktadır."

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Orman Haftası ve Ağaçlandırma Bayramı kapsamında 48 ağaçlandırma bölgesi ve kışlada şehit ve gazi aileleri, gaziler, öğrenciler, personel ve ailelerinin katılımıyla 20 bin fidan dikimi gerçekleştirildiğini ifade eden Aktürk, "Diğer yandan, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Etkinlikleri kapsamında 21-25 Nisan arasında Kosova'da Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından konser verilmekte, Bosna Hersek'te Bahar Şenlikleri kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığı Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) Orkestrası tarafından konserler icra edilmesi planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin, belirlenen ihtiyaçlar ve planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede, 2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 24 Nisan'da, 2026 Yılı Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini başvuruları 4 Mayıs'ta sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik ücreti 416 bin lira oldu

Resmi Gazete'nin 17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesi ile Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatan Aktürk, bedelli askerlik tutarının 416 bin 361 lira 30 kuruş olduğunu söyledi.

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çekerek, "Liman donatım faaliyetleri tamamlanarak, 17 Nisan'da törenle Türk bayrağı çekilen Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin üçüncü denizaltısı Muratreis, 20 Nisan'da ilk seyrine çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve harekat etkinliğinin artırılması amacıyla yürütülen 4 yerli ve milli kıyı römorkörü inşa projesine devam edildiğini hatırlatan Aktürk, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda birinci gemi Gökırmak 23 Şubat'ta, ikinci gemi Fırat 24 Mart'ta, üçüncü gemi Dicle ise 15 Nisan'da denize indirilmiştir. Projenin son gemisi olan Seyhan'ın inşasına planlandığı şekilde devam edilmekte olup yakın zamanda denize indirilmesi planlanmaktadır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından hafta içerisinde başta nüfuz edici bomba (NEB) olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır."

Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopter: Görevli 5 personelin sağlık durumu iyi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan, Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterine ilişkin, "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır." bilgilerini verdi.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.

Dün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve sert iniş yapan CH-47 ağır genel maksat helikopterine ilişkin "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir." denildi.

Libya

Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na ilişkin yapılan açıklamada, dost ve müttefik ülkelerin özel operasyon unsurlarını bir araya getirerek Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen güçlü desteği ortaya koyduğu belirtildi.

Ayrıca, müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesine de katkı sağlandığı vurgulandı.

Libya ve Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye'nin aktif katılım sağladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan’da Libya'da düzenlenen açılış törenine Sayın Genelkurmay İkinci Başkanımız onur konuğu olarak iştirak etmiştir. Tatbikat kapsamında bir AKSUNGUR ve bir AKINCI, Dalaman'dan kalkarak kıtalar arası uçuşla Libya'ya intikal etmiştir. Deniz safhasında ise 18 Nisan'da, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda Helikopterden Halatla İniş Eğitimi gerçekleştirilmiş, 19 Nisan’da SAT timi ile Libyalı personelin müşterek katılımıyla Gemi Zapt ve Müsadere (VBSS) Eğitimi icra edilmiştir. Ülkemiz, Libya’ya yönelik yaklaşımını 'Tek Ordu, Tek Libya' anlayışı çerçevesinde sürdürmekte, ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda öncelik, en geniş diyalog ve uzlaşı temelinde sahadaki istikrar, sükunet ve dengenin korunmasıdır."

"Terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir"

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verildiği ifade edilen açıklamada, Libya'daki tüm taraflarla temas ve iletişimin sürdürüldüğü vurgulandı.

BM'nin Libya Destek Misyonu liderliğinde, halkın iradesine dayanan, kapsayıcı ve dış müdahalelerden arındırılmış bir siyasi sürecin tesisini desteklediği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ayrıca Libya'nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri yürütülmekte, bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personel hem Türkiye’de hem de Libya'daki eğitim merkezlerinde eğitilmiştir. Bununla birlikte mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın imhasına yönelik çalışmalar ile kaçakçılık, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir."

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ziyareti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından, Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) mimarisiyle başarılı entegrasyonu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun, müttefikler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkı teyit edilmiştir."