Son dakika! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." dedi.

'AK Parti'ye geçecek' denilmişti

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçeceği ve bazı meclis üyelerini de beraberinde götürebileceği iddia edilmişti. Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ancak Özarslan'dan AK Parti'ye geçeceğine yönelik bir açıklama henüz gelmedi.

"Özgür Özel'den şahsıma yönelik mesajlar gelmeye başladı"

Mesut Özarslan yaptığı istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kendisine hakaret dolu mesajlar geldiğini iddia ederek "Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 07.02.2025 tarihinde saat 23:59’da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullandı.