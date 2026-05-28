Son dakika... Kılıçdaroğlu: 1 Haziran diye beyanımız yok, tüm PM üyelerinin tebligatı almasını bekliyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu,"Biz PM'nin 1 Haziran'da toplanacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadık. Arkadaşlarımızla kendi aramızda fikir yürüttük. Araya tatil girmesiyle birlikte PM üyesi arkadaşlarımızın tebliğ alamayacakları anlaşıldı. Tüm üyelerin tebligat alabilmesi için mesai saatini bekliyoruz. 1 Haziran tarihi gazeteci arkadaşlarımızın kulislere dayanarak aldığı bilgidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, sosyal medyada CHP'liler arasında süren tartışmalara ilişkin, "Herkes şunu bilsin Partimiz en kısa sürede ahlaki kodlarına dönecektir. Özellikle sosyal medyada CHP'liler arasında ayrışma, tartışma yaratmaya çalışan kişiler, hesaplar var. Kimse tartışma görüntüsü vermemeli. Biz bu süreci aşacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin ise, "Biz PM'nin 1 Haziran'da toplanacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadık. Arkadaşlarımızla kendi aramızda fikir yürüttük. Araya tatil girmesiyle birlikte PM üyesi arkadaşlarımızın tebliğ alamayacakları anlaşıldı. Tüm üyelerin tebligat alabilmesi için mesai saatini bekliyoruz.1 Haziran tarihi gazeteci arkadaşlarımızın kulislere dayanarak aldığı bilgidir" diye konuştu.