Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen 3 komutan hakkında flaş gelişme
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki öğrencilerin sergilediği kılıçlı yemin töreni sonrası açılan soruşturmada ihraç edilen Tabur Komutanı Halit Türkoğlu ile iki komutan hakkındaki ihraç kararı iptal edildi.
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin ile ilgili soruşturmada ihraç edilen Tabur Komutanı Halit Türkoğlu ile iki komutan hakkındaki ihraç kararı iptal edildi.
Genç teğmenlerle birlikte 3 komutan da ihraç edilmişti
Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Subay Andı" okuyup kılıç çatan ve ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu, (Dönemin Kara Harp Okulu birincisi.), İzzet Talip Akarsu
Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ile birlikte 3 komutan da açılan soruşturma sonucu ihraç edilmişti.