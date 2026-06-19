Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen 3 komutan hakkında flaş gelişme

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin ile ilgili soruşturmada ihraç edilen Tabur Komutanı Halit Türkoğlu ile iki komutan hakkındaki ihraç kararı iptal edildi.

Genç teğmenlerle birlikte 3 komutan da ihraç edilmişti

Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Subay Andı" okuyup kılıç çatan ve ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu, (Dönemin Kara Harp Okulu birincisi.), İzzet Talip Akarsu

Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ile birlikte 3 komutan da açılan soruşturma sonucu ihraç edilmişti.