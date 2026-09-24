Kırıkkale merkezli 4 ilde operasyon: AK Partili ve MHP'li eski belediye başkanlarına gözaltı kararı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında Kırıkkale merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 31 şüpheli gözaltına alındı.
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Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.