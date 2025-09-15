  1. Ekonomim
Kızılcık Şerbeti senaristi gözaltına alındı

RTÜK'ün soruşturma açılacağını açıkladığı Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem Cihangir’deki evinden bu akşam özaltına alındı.

Merve Göntem’in 4 yıl önce bir youtube röportajında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Merve Göntem, liselerdeki ve üniversite yurtlarındaki kızlarla ilgili sözleri nedeni ile tepki çekmişti. 

Önceki gün RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili kamuoyu tepkilerinin dikkate alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.

Merve Göntem kimdir?

İstanbul'da doğan Merve Göntem, eğitimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamlamıştır. Özellikle İngiliz ve Alman edebiyatı, polisiye türü ve sinema alanlarına olan yoğun ilgisi, onun yaratıcı yazarlık kariyerine yön vermiştir.

 

 Kariyerine senarist olarak adım atan Merve Göntem, sektördeki ilk önemli deneyimini "Bihter" adlı filmle elde etti. Ardından Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan "Kızılcık Şerbeti"nin senarist kadrosuna dahil oldu. 

