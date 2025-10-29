Son dakika... Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Bakan Yerlikaya açıkladı: Enkaz altında 5 kişi var (Video)

Olay, Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi.

Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 7 katlı bina çöktü.

Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı.

Bakan Yerlikaya: Enkaz altında 5 kişi var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendiliğinden çöken binada 5 kişinin enkaz altında olduğunun değerlendirildiğini, çalışmalar için 147 arama kurtarma personeli görevlendirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 07.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğünü belirtti.

Yerlikaya, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Bina neden çöktü?

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus yetkililerden bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, Gebze'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binada çökme meydana geldiğini, binanın çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, netleşen bir bilgi olmadığını söyledi.

Yakınları tarafından içeride 1 aile olduğunun teyit edildiğini ifade eden Aktaş, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi. Tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyor. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

"Henüz bir temas yok maalesef"

Ekiplerin enkazda dinleme yaptığına değinen Aktaş, "Arkadaşlarımız dinleme yapıyorlar ama şu anda ulaşılmış bir ses yok. Ailenin 2. katta oturduğunu değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.

Binanın bir aile apartmanı olmadığını söyleyen Vali Aktaş, ailenin binanın 2. katında oturduğunu değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Bir gazetecinin "Binanın çökmesinin metro çalışmasıyla alakası var mı?" sorusuna ilişkin Aktaş, çökme sebebiyle ilgili olarak açıklayabilecekleri net bir bilgi bulunmadığını, ekiplerin çalışmasına devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı" dedi.

Büyükgöz, binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Metro çalışmasından dolayı mı yıkıldı?

İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, NTV canlı yayınında binanın 5 katında daire olduğunu dile getirdi.

Binanın yıkılmadan önceki hali

Fidan, "Binanın altında iki katlı dükkan var. İlk gelen bilgi enkazda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bölgede metro çalışması var. Bundan dolayı yıkıldığı tahmin ediliyor" dedi.