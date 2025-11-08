  1. Ekonomim
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! Bakan duyurdu: Soruşturma başlatıldı (Video)

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangınla ilgili başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! Bakan duyurdu: Soruşturma başlatıldı (Video)
Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! Bakan duyurdu: Soruşturma başlatıldı (Video) - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çok sayıda can kaybı var

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangında bir kişi de yaralandı.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! Bakan duyurdu: Soruşturma başlatıldı (Video) - Resim : 2

Valilikten yapılan açıklamada da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, emniyet, sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya acil şifalar dilendi.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! Bakan duyurdu: Soruşturma başlatıldı (Video) - Resim : 3

Açıklamada, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmaları ve incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.​​​​​​​​​​​​​​

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti! Bakan duyurdu: Soruşturma başlatıldı (Video) - Resim : 4

Bakan: Başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle bakanlığımız başmüfettiş görevlendirmiştir" dedi.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, "Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili gerekli kararlar elbette verilecektir. Tekrar başımız sağ olsun" dedi.

