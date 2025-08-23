Kocaeli'de orman yangını: Alevler evlere de sıçradı (Video)
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evlere de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, sağlık, polis ve helikopter sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, bölgede bulunan bazı evlere de sıçradı.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Yangın, dron ile havadan görüntülendi.