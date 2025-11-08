Kocaeli'ndeki yangın faciasında 6 kişi hayatını kaybetmişti: İş yeri sahibinin de bulunduğu 3 gözaltı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu, aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bakan Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir" ifadelerini kullandı.