Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: MSB'den açıklama geldi: Bir şehit var

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

Konya Valisi: Bir askeri personel şehit oldu

Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde'' dedi.