Kuşadası Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyon! YENİ Partili Tezcan'ın kızı ve damadına da gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, HTS kayıtları ile MASAK raporlarında yer alan hesap hareketleri birlikte değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul şüphe oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, belediye eski başkan yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan'ın da aralarında bulunduğu toplam 22 kişi hakkında işlem başlatıldı.

15 kişi gözaltına alındı, 7 şüpheli aranıyor

İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

Kimler gözaltına alındı?

Operasyonda Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, inşaat firması sahipleri Resul Mert Çiftçi, Oğuz Ali Helvacı, avukatlar Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar, iş insanları Haşmet Akkuş, Ertan Can Yazıcı ile Macit Günel, firma sahipleri Şefik Çalık, Şakir Eviz, Emrah Temel ile Yusuf Yazıcı, otel sahipleri Hakan Tanır ile Kağan Özcan, eğitimci İsmail Yurtseven, tekniker Atıl Ulaş Bengi, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol ve muhasebeci Ertan Sözmener hakkında gözaltı kararı verildi.

YENİ Partili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında YENI Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ın da olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddia edilmişti.

Görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.